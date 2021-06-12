Минобороны США утвердило $150 млн помощи для Украины в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за такое решение.

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи в сфере безопасности в размере $150 млн для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Новый пакет в рамках инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн., В т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие знать", - говорится в сообщении посольства в Twitter .

. @DeptofDefense : Новий пакет у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні на $150 млн., у т.ч. навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам ?? зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з @NATO https://t.co/RP26PWPVo7 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 11, 2021

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за такое решение.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - сообщил Зеленский.

Важливі новини від наших ?? партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги ?? у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії ?? та збереження життів наших вояків. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Напомним, в марте группа сенаторов Соединенных Штатов Америки, которые являются представителями обеих партий, внесла на рассмотрение Сената законопроект об усилении взаимодействия с Украиной в сфере безопасности.