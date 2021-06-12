Минобороны США утвердило $150 млн помощи для Украины в сфере безопасности

"Новый пакет в рамках инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн., В т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие знать", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
.@DeptofDefense: Новий пакет у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні на $150 млн., у т.ч. навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам ?? зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з @NATOhttps://t.co/RP26PWPVo7
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за такое решение.
"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - сообщил Зеленский.
Важливі новини від наших ?? партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги ?? у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії ?? та збереження життів наших вояків.
Напомним, в марте группа сенаторов Соединенных Штатов Америки, которые являются представителями обеих партий, внесла на рассмотрение Сената законопроект об усилении взаимодействия с Украиной в сфере безопасности.