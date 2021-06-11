Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал реформу оплаты труда в государственных органах.

"Готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможной выплату надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - цитирует премьера его пресс-служба.

Первыми ведомствами, которые переведут на новую финансовую модель, станут Секретариат Кабинета министров, Министерство финансов, Министерство цифровой трансформации и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

По словам Шмыгаля, в дальнейшем такая система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.

Напомним, что сейчас система оплаты труда насчитывает 11 составляющих, из которых должностной оклад составляет менее половины. Остальные - это различные премии, надбавки, стимулирующие выплаты, размер которых, как правило, определяет руководитель, часто опираясь не на результаты работы, а на собственное субъективное видение и отношение к работнику.

Реформа оплаты труда предусматривает внедрение классификации должностей государственной службы по направлениям деятельности (28 профессиональных семей должностей), уровням ответственности (9 уровней от первого руководящего к начальному профессиональному), сложности обязанностей с присвоением соответствующих классификационных кодов.

По оценкам НАГС, при действующей системе должностной оклад составляет менее 50% от оплаты труда государственного служащего, а по новой системе он увеличится до 70%.