США отправили эсминец Laboon в Черное море

Программа пребывания корабля пока неизвестна.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Ракетный эсминец USS Laboon Военно-морских сил США войдет в Черное море.

Об этом сообщается в твиттере Шестого флота ВМС США.

Шестой американский флот, штаб-квартира которого находится в итальянском городе Неаполе, защищает национальные интересы США и обеспечивает безопасность и стабильность в Европе и Африке.

Программа пребывания эсминца в Черном море пока не известна. В сообщении флота сказано, что эсминец идет в Черное море "для проведения операций по морской безопасности в регионе".

Напомним, что в конце апреля РоSSия закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.

После этого Украина призвала НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декларацию о доходах будут заполнять все украинцыДекларацию о доходах будут заполнять все украинцы
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Двое судей по делу Стерненко подали в отставкуДвое судей по делу Стерненко подали в отставку
Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый домСостоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
Блок рекламы


Похожие новости
В МИД призвали НАТО увеличить свое присутствие в Черном мореВ МИД призвали НАТО увеличить свое присутствие в Черном море
Министра экономразвития Петрашко отправили в отставкуМинистра экономразвития Петрашко отправили в отставку
В Черное море зашел патрульный корабль ВеликобританииВ Черное море зашел патрульный корабль Великобритании
Кулеба: угроза в Азовском море является беспрецедентно большойКулеба: угроза в Азовском море является беспрецедентно большой
США отправили в Черное море катер береговой охраныСША отправили в Черное море катер береговой охраны
Оккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским моремОккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским морем
Военные корабли Украины и Румынии провели совместные учения в Черном мореВоенные корабли Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море
В Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open SpiritВ Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open Spirit
В мае два военных корабля Великобритании отправятся в Черное мореВ мае два военных корабля Великобритании отправятся в Черное море
РоSSия перебросила в Черное море два боевых корабляРоSSия перебросила в Черное море два боевых корабля
Последние новости
Подгружаем последние новости