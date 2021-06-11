США отправили эсминец Laboon в Черное море

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Ракетный эсминец USS Laboon Военно-морских сил США войдет в Черное море.

Об этом сообщается в твиттере Шестого флота ВМС США .

Шестой американский флот, штаб-квартира которого находится в итальянском городе Неаполе, защищает национальные интересы США и обеспечивает безопасность и стабильность в Европе и Африке.

Программа пребывания эсминца в Черном море пока не известна. В сообщении флота сказано, что эсминец идет в Черное море "для проведения операций по морской безопасности в регионе".

Напомним, что в конце апреля РоSSия закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.

После этого Украина призвала НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.