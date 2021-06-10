Весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане вернулся домой

В состав тренировочно-совещательной миссии входил 21 военнослужащий ВСУ.

Весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане вернулся домой
Фото: mil.gov.ua

Весь личный состав украинского национального персонала Миссии НАТО в Афганистане «Решительная Поддержка» вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня.

Об этом сообщает управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

"Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021 года по результатам проведения заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств-контрибуторов Миссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан входил 21 военнослужащий ВСУ.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии РП-А; ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности; выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживанию взрывоопасных предметов; дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

Тренировочно-совещательная Миссия НАТО «Решительная поддержка» (англ. Resolute Support Mission) в Исламской Республике Афганистан начала деятельность 1 января 2015 года в рамках реализации решений саммита Альянса в Чикаго (май 2012 года) о предоставлении правительству Афганистана дальнейшей помощи в развитии афганских национальных сил безопасности и обороны. Миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане официально сменила другую операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 года.

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