Украина потребует от РоSSии репараций за оккупацию
Кабмин согласовал проект Стратегии внешней политики Украины.
Украина планирует утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности, целями которой являются, в частности, привлечение РоSSии к ответственности за вооруженную агрессию, а также возврат оккупированных территорий.
В среду, 9 июня, ее проект был утвержден на заседании Кабинета министров. После этого документ будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны и введен в действие указом президента Украины.
"Дождались. Правительство согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года. Мы много работали над ней вместе с другими институтами, экспертами, общественностью. Первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Ожидаю утверждения СНБО", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.
Основной целью внешней политики Украины определена безопасность и процветание государства, а для достижения ее определены 12 стратегических целей:
- восстановление мира и деоккупация Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- привлечение РоSSии к международно-правовой ответственности за агрессию;
- противодействие дезинформационным атакам;
- формирование безопасной среды дипломатическими средствами;
- вступление в НАТО;
- вступление в Европейский Союз;
- содействие внешней торговле и инвестициям;
- технологическая и экологическая трансформация Украины;
- защита прав и интересов граждан Украины за границей;
- свобода передвижения граждан Украины в мире;
- поддержка украинцев за рубежом
- формирование и продвижение позитивного имиджа Украины.
Главной целью политики Украины на роSSийском направлении будет прекращение вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий, несмотря на труднопрогнозируемый характер агрессивной политики РФ.
"Условиями пересмотра отношений с РоSSийской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должно быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ РоSSийской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины", - говорится в стратегии.
Стратегия ориентирована на то, что этот переход произойдет еще не скоро. РоSSийско-украинские отношения длительное время будут находиться в режиме конфронтации, ограниченных контактов, жестких переговоров с участием международных посредников.
До прекращения агрессии и полной деоккупации Украина будет стремиться сократить зависимость от торговли с РоSSийской Федерацией.
В стратегии также сказано, что интересам Украины будут отвечать демократические преобразования в РоSSии.
Утвержденный правительством документ не ограничивается Россией и описывает внешнюю политику на всех ее направлениях.
Напомним, что в марте СНБО утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.