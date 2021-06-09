Украина потребует от РоSSии репараций за оккупацию

Кабмин согласовал проект Стратегии внешней политики Украины.

Украина потребует от РоSSии репараций за оккупацию

Украина планирует утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности, целями которой являются, в частности, привлечение РоSSии к ответственности за вооруженную агрессию, а также возврат оккупированных территорий.

В среду, 9 июня, ее проект был утвержден на заседании Кабинета министров. После этого документ будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны и введен в действие указом президента Украины.

"Дождались. Правительство согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года. Мы много работали над ней вместе с другими институтами, экспертами, общественностью. Первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Ожидаю утверждения СНБО", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

Основной целью внешней политики Украины определена безопасность и процветание государства, а для достижения ее определены 12 стратегических целей:

  • восстановление мира и деоккупация Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
  • привлечение РоSSии к международно-правовой ответственности за агрессию;
  • противодействие дезинформационным атакам;
  • формирование безопасной среды дипломатическими средствами;
  • вступление в НАТО;
  • вступление в Европейский Союз;
  • содействие внешней торговле и инвестициям;
  • технологическая и экологическая трансформация Украины;
  • защита прав и интересов граждан Украины за границей;
  • свобода передвижения граждан Украины в мире;
  • поддержка украинцев за рубежом
  • формирование и продвижение позитивного имиджа Украины.

Главной целью политики Украины на роSSийском направлении будет прекращение вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий, несмотря на труднопрогнозируемый характер агрессивной политики РФ.

"Условиями пересмотра отношений с РоSSийской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должно быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ РоSSийской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины", - говорится в стратегии.

Стратегия ориентирована на то, что этот переход произойдет еще не скоро. РоSSийско-украинские отношения длительное время будут находиться в режиме конфронтации, ограниченных контактов, жестких переговоров с участием международных посредников.

До прекращения агрессии и полной деоккупации Украина будет стремиться сократить зависимость от торговли с РоSSийской Федерацией.

В стратегии также сказано, что интересам Украины будут отвечать демократические преобразования в РоSSии.

Утвержденный правительством документ не ограничивается Россией и описывает внешнюю политику на всех ее направлениях.

Напомним, что в марте СНБО утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантовЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщениеПЦУ наказала известного полтавского священника-блогера за сексистское сообщение
Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый домСостоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
Блок рекламы


Похожие новости
Вся Украина перешла в "зеленую" карантинную зонуВся Украина перешла в "зеленую" карантинную зону
Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAXУкраина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX
В РоSSии могут посадить в тюрьму за ношение новой формы сборной УкраиныВ РоSSии могут посадить в тюрьму за ношение новой формы сборной Украины
На Луганщине завербованный ФСБ РоSSии украинец пытался совершить терактНа Луганщине завербованный ФСБ РоSSии украинец пытался совершить теракт
Украина сможет заполнить рынок топлива в случае дефицита из-за Беларуси за несколько недель, - торгпредУкраина сможет заполнить рынок топлива в случае дефицита из-за Беларуси за несколько недель, - торгпред
ФСБ заявила о выдворении из РоSSии "агента СБУ"ФСБ заявила о выдворении из РоSSии "агента СБУ"
Германия выступает за то чтобы Украина оставалась транзитером газаГермания выступает за то чтобы Украина оставалась транзитером газа
В НАТО обеспокоены усилением зависимости Беларуси от РоSSииВ НАТО обеспокоены усилением зависимости Беларуси от РоSSии
Украина увеличит миротворческий контингент в КонгоУкраина увеличит миротворческий контингент в Конго
Двое велосипедистов из Германии незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в ЕСДвое велосипедистов из Германии незаконно пересекли границу, потому что думали, что Украина в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости