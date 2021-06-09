Украина потребует от РоSSии репараций за оккупацию

Украина планирует утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности, целями которой являются, в частности, привлечение РоSSии к ответственности за вооруженную агрессию, а также возврат оккупированных территорий.

В среду, 9 июня, ее проект был утвержден на заседании Кабинета министров. После этого документ будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны и введен в действие указом президента Украины.

"Дождались. Правительство согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года. Мы много работали над ней вместе с другими институтами, экспертами, общественностью. Первый в истории стратегический документ такого уровня по внешней политике Украины. Ожидаю утверждения СНБО", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере .

Основной целью внешней политики Украины определена безопасность и процветание государства, а для достижения ее определены 12 стратегических целей:

восстановление мира и деоккупация Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

привлечение РоSSии к международно-правовой ответственности за агрессию;

противодействие дезинформационным атакам;

формирование безопасной среды дипломатическими средствами;

вступление в НАТО;

вступление в Европейский Союз;

содействие внешней торговле и инвестициям;

технологическая и экологическая трансформация Украины;

защита прав и интересов граждан Украины за границей;

свобода передвижения граждан Украины в мире;

поддержка украинцев за рубежом

формирование и продвижение позитивного имиджа Украины.

Главной целью политики Украины на роSSийском направлении будет прекращение вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий, несмотря на труднопрогнозируемый характер агрессивной политики РФ .

"Условиями пересмотра отношений с РоSSийской Федерацией и перехода от конфронтации к "мирному сосуществованию" должно быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ РоSSийской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины", - говорится в стратегии.

Стратегия ориентирована на то, что этот переход произойдет еще не скоро. РоSSийско-украинские отношения длительное время будут находиться в режиме конфронтации, ограниченных контактов, жестких переговоров с участием международных посредников.

До прекращения агрессии и полной деоккупации Украина будет стремиться сократить зависимость от торговли с РоSSийской Федерацией.

В стратегии также сказано, что интересам Украины будут отвечать демократические преобразования в РоSSии.

Утвержденный правительством документ не ограничивается Россией и описывает внешнюю политику на всех ее направлениях.

Напомним, что в марте СНБО утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.