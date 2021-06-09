Списание долгов Украины перед МВФ поставит ее в один ряд со странами третьего мира, - Рудык

Парламентарий также напомнила, что Украина уже год не получала финансирование от МВФ.

Списание долгов Украины перед МВФ поставит ее в один ряд со странами третьего мира, - Рудык

Предложенный 36 депутатами от «Слуги народа», «ОПЗЖ» и группы «Доверие» проект постановления №5607 о списании долгов перед Международным валютным фондом является чрезвычайно вредной идеей. Такие предложения ставят Украину в один ряд с бедными странами третьего мира. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

«Сомали, Либерия, Афганистан. Знаете, что объединяет эти три страны? То, что за последний год Международный валютный фонд пошел на списание задолженности этим странам из-за кризисной ситуации. Вместо того, чтобы проводить реформы, развивать экономику и привлекать инвестиции от международных партнеров, украинская власть хочет продолжать делать шаги, которые разрушают доверие западного цивилизованного мира. Для Украины это будет политическим и экономическим самоубийством. Долги перед кредиторами нужно регулярно обслуживать, а не списывать», - заявила лидер «Голоса».

В то же время она напомнила, что из-за промедления власти Украина уже год не получала финансирование от МВФ.

«К сожалению, из-за сворачивания реформ и невыполнения взятых на себя обязательств разговоры о получении траншей МВФ - пока ненаучная фантастика. Плюс в том, что на этот раз представители правительства хотя бы признают, что для получения траншей придется самим поработать. Требования Фонда известны и давно понятны. Наши кредиторы хотят видеть финансовую стабильность в Украине, реформу судебной системы, эффективную борьбу с коррупцией, независимый Национальный банк. Выполнение этих условий откроет нам дорогу к дешевым заимствованиям Фонда. А это, в свою очередь, позволит возобновить сотрудничество с другими западными кредиторами, которые ориентируются на позицию МВФ», - добавила Кира Рудык.

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