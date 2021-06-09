Списание долгов Украины перед МВФ поставит ее в один ряд со странами третьего мира, - Рудык

Парламентарий также напомнила, что Украина уже год не получала финансирование от МВФ.

Предложенный 36 депутатами от «Слуги народа», «ОПЗЖ» и группы «Доверие» проект постановления №5607 о списании долгов перед Международным валютным фондом является чрезвычайно вредной идеей. Такие предложения ставят Украину в один ряд с бедными странами третьего мира. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

«Сомали, Либерия, Афганистан. Знаете, что объединяет эти три страны? То, что за последний год Международный валютный фонд пошел на списание задолженности этим странам из-за кризисной ситуации. Вместо того, чтобы проводить реформы, развивать экономику и привлекать инвестиции от международных партнеров, украинская власть хочет продолжать делать шаги, которые разрушают доверие западного цивилизованного мира. Для Украины это будет политическим и экономическим самоубийством. Долги перед кредиторами нужно регулярно обслуживать, а не списывать», - заявила лидер «Голоса».

В то же время она напомнила, что из-за промедления власти Украина уже год не получала финансирование от МВФ .