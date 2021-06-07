ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов

Европейский Союз принял новые правила иммиграции и условий проживания в рамках глобальной конкуренции за высококвалифицированную иммиграцию. Их цель — привлечение в ЕС квалифицированных специалистов из третьих стран, пишет austria-today.

ЕС принял закон о привлечении квалифицированных иммигрантов
Фото: austria-today

Что это означает

После нескольких лет тупиковых дискуссий переговорщики из стран Союза и Европейского парламента согласовали реформу так называемой Директивы о голубой карте. Руководство регулирует условия въезда квалифицированных рабочих в страны Европейского Союза, а также соответствующие условия проживания.

Соглашение теперь предусматривает более тесную гармонизацию условий въезда и проживания работников в странах Евросоюза. По мнению Комиссии, в будущем семьи обладателей голубой карты также должны иметь доступ к рынку труда ЕС. Кроме того, навыки, связанные с профессиями в области информационных и коммуникационных технологий, должны оцениваться проще.

Также было согласовано, что сотрудники могут легче менять работодателя в течение первых 12 месяцев.

Еще один момент: обладатели голубой карты и члены их семей должны иметь возможность легче перемещаться по Евросоюзу в будущем. Высококвалифицированные люди со статусом международной защиты также должны иметь возможность подать заявление на получение голубой карты.

Страны Европейского Союза и Европейский парламент теперь должны официально одобрить соглашение. После этого у стран ЕС есть два года, чтобы встроить правила в национальное законодательство.

Контекст

Фактически эта реформа предлагалась Комиссией Евросоюза пять лет назад, то есть в 2016 году. Переговоры между странами ЕС и парламентом приостановились с 2017 года. Во время председательства Германии в Совете Е С в 2020 году переговоры об условиях въезда и проживания наконец возобновились.

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