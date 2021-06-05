Телеканал ATR получит 25 млн гривен из госбюджета

Единственный крымско-татарский вещатель без конкуренции выиграл тендер.

Телеканал ATR получит 25 млн гривен из госбюджета
Фото: atr.ua

Телеканал ATR (ООО "Телевизионная компания «Атлант-СВ»") получит 25 млн гривен из государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Деньги выделят по результатам тендера на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымско-татарском языке, на котором у ATR не было конкурентов. Закупки происходили с применением переговорной процедуры, поскольку ATR является единственным в Украине телеканалом, вещающим на крымско-татарском языке на территорию АР Крым и г. Севастополь.

18 мая Минреинтеграции также подписало соглашение с крымско-татарским детским телеканалом "Ляле" на сумму 3 млн гривен.

"В апреле мы начали процедуры закупок, цель которых - обеспечить доступ наших граждан, которые из-за оккупации находятся в изоляции, в том числе - информационной, к украинскому телевидению и радио. И предоставление бюджетного финансирования и поддержка теле- и радиокомпаний, которые вещают на временно оккупированные территории Украины, поможет это сделать. Были объявлены три закупки, из которых две состоялись по принципу переговорной процедуры. Речь идет о детском крымско-татарском канале «ЛЯЛЕ» и крымско-татарском канале ATR", - говорится в заявлении главы министерства Алексея Резникова.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали роSSийской лицензии. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 г. ATR начал получать финансирование из государственного бюджета. Сейчас это происходит по процедуре публичных закупок.

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