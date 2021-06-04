Суд арестовал задержанного за взятку экс-заместителя главы Черниговской ОГА с залогом 4,4 млн гривен

Печерский районный суд Киева 3 июня избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Черниговской ОГА Александру Савченко, которого накануне задержали по подозрению в получении 160 тысяч долларов.

По решению суда Савченко и его предполагаемого сообщника взяли под стражу сроком на 60 суток - до 30 июля. Они могут выйти на свободу под залог 4,4 млн гривен каждый.

Савченко, которого уволили с должности сразу после задержания, обвиняют в получения 160 тысяч долларов от претендента на приватизацию отеля "Славянский" в Новгороде-Северском, стартовая стоимость которого составляет более 26 млн гривен.

Фото: privatization.gov.ua

По данным следствия, заместитель главы Черниговской ОГА якобы обещал обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

Чиновника задержали вместе с предполагаемым сообщником, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Гостиница Славянская" и познакомил его с участником торгов.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.