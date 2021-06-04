РоSSийские оккупанты обстреляли Пески из минометов

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По состоянию на 7:00 4 июня зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

"Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в утренней сводке.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ .

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, 1 июня оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.