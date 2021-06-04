Зеленский ветировал закон о старостах из-за скандальной правки "под Совгирю"

Президент вернул закон в Раду.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (законопроект № 4535), которым парламент пытался протянуть поправку к закону о Конституционном Суде.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Статью 11 Закона «О Конституционном Суде Украины» предложено изложить в новой редакции, не обеспечивающей соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности. Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям. В то же время политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона). Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС", - говорится в сообщении.

Зеленский предлагает парламенту исключить из закона эту правку.

Напомним, что при рассмотрении во втором чтении в законопроекте о развитии института старост появилась поправка, касающаяся Конституционного Суда и позволяющая кандидату на должность судьи КСУ не слагать депутатский мандат на время конкурсного отбора.

В оппозиции заявили, что скандальную поправку внесли "под одного человека" - представительницу Верховной Рады в КСУ и депутата "Слуги народа" Ольгу Совгирю, которая участвует в конкурсе на должность судьи КС.