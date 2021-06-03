Полный текст законопроекта об олигархах - документ

Документ, внесенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, зарегистрирован в парламенте сегодня.

Полный текст законопроекта об олигархах - документ
Фото: president.gov.ua

"Левый берег" публикует текст законопроекта об олигархах, внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским.

Документ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" зарегистрирован в парламенте сегодня.

"Этот Закон определяет правовые и организационные основы функционирования системы предотвращения чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), содержание и порядок применения мер воздействия к этим лицам. Целью настоящего Закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защиту демократии, обеспечение государственного суверенитета и избежание случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информацией для получения доступа к ресурсам, принадлежащим на праве собственности украинскому народу", - говорится в преамбуле законопроекта.

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. На пресс-конференции он пообещал, что текст закона будет обнародован в ближайшее время. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

20 мая издание ZN.ua обнародовало части анонсированного законопроекта. Согласно опубликованному тексту, олигархом является человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

Ранее основной признак олигарха назвал секретарь СНБО Данилов. По данным СНБО, в настоящее время в Украине 13 олигархов.

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