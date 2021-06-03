Полицейскому объявили подозрение через год после нападения на журналиста Кутепова

Патрульного подозревают в умышленном препятствовании законной деятельности журналиста и повреждении его имущества.

Полицейскому объявили подозрение через год после нападения на журналиста Кутепова
Богдан Кутепов после нападения на него полицейского
Фото: twitter.com/HromadskeUA

Патрульному полицейскому, у которого в апреле прошлого года возник конфликт с журналистом hromadske Богданом Кутеповым на митинге у Кабинета Министров, объявили подозрение.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что полицейского подозревают в умышленном препятствовании законной деятельности журналиста и повреждении его имущества (ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 УК Украины).

Установлено, что в конце апреля 2020 года во время прямого эфира с акции протеста предпринимателей полицейский выбил из рук журналиста мобильный телефон и сломал стабилизатор, который использовался для видеосъемки, информируют в пресс-службе Госбюро расследований.

Также полицейский не представился журналисту и не разъяснил ему требования об ограничении передвижения в связи с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Пояснение журналиста о законности своих профессиональных действий, в частности, что выбор локации в зеленой зоне обусловлен служебной необходимостью - поиском лучшего ракурса ведения видеосъемки, полицейский проигнорировал и вытолкнул его на тротуар.

Полицейскому может грозить наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 5 лет.

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