Украина пригрозила санкциями, если хоть один самолет Беларуси окажется в оккупированном Крыму

Вся полнота ответственности за санкции и ограничения лежит на Лукашенко, заявили в украинском МИД.

Украина пригрозила санкциями, если хоть один самолет Беларуси окажется в оккупированном Крыму
Фото: airlife-club.com

Украина будет действовать мгновенно против любых попыток Беларуси легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает "Укринформ".

В частности, как отметила Джапарова, "мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к РоSSии и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым".

По ее словам, это провокационные заявления и, наверное, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировку независимых СМИ и тому подобное.

Джапарова подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации, констатировала первый заместитель министра иностранных дел Украины и добавила, что такие действия не могут оставаться без ответа.

Джапарова также подчеркнула, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - не политическое, это вопрос безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира отнсительно реакции на опасные действия Лукашенко.

Как сообщалось, вчера Александр Лукашенко анонсировал авиарейсы из Беларуси в Крым, полеты в который запрещены украинским законодательством.

Напомним, что осуществление перелетов иностранными авиакомпаниями в Крым рассматривается Украиной как уголовное преступление, потому что еще в марта 2014 года над оккупированным полуостровом было закрыто воздушное пространство.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Блок рекламы


Похожие новости
Авиационные власти Беларуси заявили об опасности полетов над УкраинойАвиационные власти Беларуси заявили об опасности полетов над Украиной
СНБО: захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФСНБО: захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФ
ЕС подготовил временные санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, - ReutersЕС подготовил временные санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, - Reuters
В Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростковВ Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростков
В Беларуси во время суда политический заключенный попытался совершить самоубийствоВ Беларуси во время суда политический заключенный попытался совершить самоубийство
Рудик: "Голос" будет инициировать создание ВСК, если Минздрав не начнет аудит действий СтепановаРудик: "Голос" будет инициировать создание ВСК, если Минздрав не начнет аудит действий Степанова
Украина разрешит приезжать из Турции без теста на covid-19Украина разрешит приезжать из Турции без теста на covid-19
Главу меджлиса Рефата Чубарова "суд" в Крыму приговорил к 6 годам лишения свободыГлаву меджлиса Рефата Чубарова "суд" в Крыму приговорил к 6 годам лишения свободы
Украина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакцинойУкраина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакциной
В Верховной Раде назвали дату следующего саммита Украина-ЕСВ Верховной Раде назвали дату следующего саммита Украина-ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости