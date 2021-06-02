Украина пригрозила санкциями, если хоть один самолет Беларуси окажется в оккупированном Крыму

Вся полнота ответственности за санкции и ограничения лежит на Лукашенко, заявили в украинском МИД.

Украина будет действовать мгновенно против любых попыток Беларуси легитимизировать оккупацию Крыма Россией , против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает "Укринформ".

В частности, как отметила Джапарова, "мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к РоSSии и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым".

По ее словам, это провокационные заявления и, наверное, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокировку независимых СМИ и тому подобное.

Джапарова подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации, констатировала первый заместитель министра иностранных дел Украины и добавила, что такие действия не могут оставаться без ответа.

Джапарова также подчеркнула, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - не политическое, это вопрос безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС , США и всего демократического мира отнсительно реакции на опасные действия Лукашенко.

Как сообщалось, вчера Александр Лукашенко анонсировал авиарейсы из Беларуси в Крым, полеты в который запрещены украинским законодательством.

Напомним, что осуществление перелетов иностранными авиакомпаниями в Крым рассматривается Украиной как уголовное преступление, потому что еще в марта 2014 года над оккупированным полуостровом было закрыто воздушное пространство.