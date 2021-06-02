"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска

Прокуратура хочет судить его заочно вместе с Аброськиным и Янишевским.

Бывший боец подразделения "Беркут" Сергей Зинченко, обвиняемый в расстрелах на Майдане, после обмена в 2019 году остался в Донецке и вступил в оккупационную армию.

Об этом на заседании Святошинского районного суда Киева в среду, 2 июня, сообщил прокурор Игорь Земсков, пишет РБК-Украина.

"Зинченко состоянию на 20 января проживал в Донецке и проходил военную службу по контракту в составе незаконного вооруженного формирования 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", - сообщил прокурор. Эта информация подтверждается фотографиями его социальных сетей.

Согласно данным пограничников, другой обменянный "беркутовец" Павел Аброськин мог выехать в РоSSию.

В связи с этим прокуратура просит суд разрешить заочный процесс.

Прокуратура хочет объединить их дело с делом Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев и ходят на суды.

Напомним, что в октябре 2020 года Святошинский суд Киева принял решение об объявлении в розыск трех обвиняемых в расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года экс-сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Они не являются в суд после того, как в декабре 2019 года их включили в списки на обмен и отпустили на неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей. Адвокаты экс-беркутовцев заявляли, что их подзащитные не могут приехать в Киев , потому что не имеют паспортов, чтобы пересечь линию разграничения на Донбассе, а также в связи с карантинными ограничениями с начала пандемии коронавируса.

Вместе с тем двое других обвиняемых - Сергей Тамтура и Александр Маринченко - в феврале 2020 года вернулись после обмена домой.