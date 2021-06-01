??РоSSиянин закопал свой паспорт в лесу и пошел пешком в Украину, его задержали пограничники

После задержания нарушитель назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином.

На Сумщине пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно перейти роSSийско-украинскую границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Мужчину, который около двух часов ночи пробирался к границе под покровом темноты, с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы «Мирополье». После задержания нарушитель назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство этого у него обнаружили ксерокопию паспорта", - говорится в сообщении.

Документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал "где-то в лесу".

Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы. Меру наказания ему определит суд.

Напомним, ранее пограничники Харьковского отряда остановили 15-летнего россиянина, который пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни".

В апреле 34-летний россиянин предлагал пограничнику ГПСУ 75 тыс. роSSийских рублей, чтобы попасть в Украину.