Зеленский рассказал о плане "Б" относительно вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно дать Украине серьезные гарантии безопасности, если боится принять ее в свой состав из-за РоSSии.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (украинский перевод доступен на сайте Офиса президента).

Президент Украины подчеркнул, что понимает опасения членов НАТО, но в то же время назвал сомнительной ценность военного блока, который боится защищать своих членов.

"Если в НАТО часть стран хочет видеть Украину в Альянсе, а несколько стран, которые в хороших отношениях с Россией , - не хотят Украины в НАТО, то опять вопрос к этой конструкции - так ли она сильна и мощна?" - сказал Зеленский.

Он считает, что Украина могла бы получить временную альтернативу вступлению в НАТО в виде серьезных гарантий безопасности.

"Украина может иметь план «Б», когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз , США , которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это на самом деле может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что хотел бы обсудить такой план "Б" с президентом США Джо Байденом.

Из слов Зеленского следует, что он не отрицает курс на вступление в НАТО, закрепленный в Конституции, и рассматривает такой план как временный, до того как Украина станет членом альянса.

"Этот план - он говорит о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня делаем - это быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о сохранении людей, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии. То есть это такой план «Б», который очень скор, чтобы выйти из коллапса, в котором все находятся", - сказал президент Украины.

"Мы можем говорить об этом, мы понимаем европейские страны, которые опасаются нашего членства в Альянсе. Но мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с РоSSии. А это кое-кто из европейцев хочет сделать", - сказал Зеленский.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.