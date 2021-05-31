ГП "Медицинские закупки" судится с "Лекхимом" из-за срыва сроков поставки CoronаVac

"Лекхим" не выплатил пеню, как это предусмотрено условиями контракта.

ГП "Медицинские закупки" судится с "Лекхимом" из-за срыва сроков поставки CoronаVac
Арсен Жумадилов
Фото: facebook/Arsen Zhumadilov

Государственное предприятие "Медицинские закупки" Украины подало судебный иск к компании "Лекхим", в котором требует взыскать в госбюджет пеню за срыв сроков поставки в Украину вакцины CoronаVac.

Об этом в интервью ZN.UA заявил глава ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов.

Он отметил, что сейчас "Лекхим" не выплатил пеню, как это предусмотрено условиями контракта.

"Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что "Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно скорее выполнить обязательства перед украинским государством", - сказал Жумадилов.

По его словам, на сегодня в Украину завезено свыше 1,7 млн доз вакцины CoronаVac.

Часть из них уже принята, остальные находятся на лабораторном контроле. Ожидается, что контракт на поставку вакцины будет закрыт в середине или конце июня.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Документом предусмотрено, что поставка в Украину первой партии 700 тысяч доз вакцины должна была состояться в течение 30 дней после регистрации вакцины в одной из определенных стран. 4 февраля 2021 года вакцина CoronaVac зарегистрирована в Китае. Итак, согласно условиям договора, первая партия должна была быть передана и принята ГП "Медзакупки" не позднее 6 марта 2021 года.

При нарушении сроков поставки "Лекхим" должен уплатить пеню в размере 0,1% от цены всей продукции за каждый день задержки. За нарушение срока поставки вакцины более 30 календарных дней - дополнительный штраф в размере 7% от цены продукции.

Из-за нарушения срока поставки вакцины ГП "Медицинские закупки" с 6 марта насчитывает "Лекхиму" пеню.

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