Биньямин Нетаньяху может покинуть пост премьер-министра Израиля

Лидеры двух оппозиционных партий Израиля объявили об объединении усилий для формирования парламентской коалиции.

Лидеры двух основных оппозиционных партий Израиля заявили, что будут работать вместе над формированием коалиционного правительства. Это может привести к тому, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые за 12 лет покинет пост премьер-министра.

Об этом сообщает NBC News.

Нафтали Беннет, глава небольшой религиозной и националистической партии "Ямина", и оппозиционный лидер Яир Лапид, из центристской партии "Еш Атид", заявили, что они объединили усилия.

"На протяжении последних двух лет Израиль был в кругу выборов, внутренних боев без руководства. Это больше не повторится. Мы можем остановить это и взять под свой контроль. Правого правительства во главе с Нетаньяху нет. Это либо смена правительства, либо новые выборы", - сказал Беннет в воскресенье в телевизионном обращении.

По данным The Times of Israel, новое "правительство единства", вероятно, объединит правые партии (Ямина, Исраэль Бейтену, Новая надежда), центр (Еш Атид, Синий - белый) и левых (Лейбористская партия, Мерец) при поддержке партии Раама.

По предварительной информации, Беннет будет занимать пост премьер-министра в течение первых двух лет правительства, а Лапид сменит его на следующие два года.

Нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится у власти с 2009 года.

Напомним, что этой весной партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выиграла выборы в парламент.

Выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года. Партия "Ликуд" Нетаньяху и оппозиционная "Кахоль-Лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов. Этот Кнессет был распущен 30 мая 2019 года, поскольку Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию.

Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года. "Кахоль-Лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" - 31. Однако поскольку ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать коалицию, его тоже пришлось распустить в ночь на 12 декабря.

В начале мая Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство до дедлайна - полуночи 5 мая. Из-за этого его партия "Ликуд" впервые за много лет может оказаться в оппозиции.

После этого президент дал возможность сформировать альтернативное коалиционное правительство оппозиционным силам.