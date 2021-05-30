Биньямин Нетаньяху может покинуть пост премьер-министра Израиля

Лидеры двух оппозиционных партий Израиля объявили об объединении усилий для формирования парламентской коалиции.

Биньямин Нетаньяху может покинуть пост премьер-министра Израиля
Фото: Амит Шааби / vesty.co.il

Лидеры двух основных оппозиционных партий Израиля заявили, что будут работать вместе над формированием коалиционного правительства. Это может привести к тому, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые за 12 лет покинет пост премьер-министра.

Об этом сообщает NBC News.

Нафтали Беннет, глава небольшой религиозной и националистической партии "Ямина", и оппозиционный лидер Яир Лапид, из центристской партии "Еш Атид", заявили, что они объединили усилия.

"На протяжении последних двух лет Израиль был в кругу выборов, внутренних боев без руководства. Это больше не повторится. Мы можем остановить это и взять под свой контроль. Правого правительства во главе с Нетаньяху нет. Это либо смена правительства, либо новые выборы", - сказал Беннет в воскресенье в телевизионном обращении.

По данным The Times of Israel, новое "правительство единства", вероятно, объединит правые партии (Ямина, Исраэль Бейтену, Новая надежда), центр (Еш Атид, Синий - белый) и левых (Лейбористская партия, Мерец) при поддержке партии Раама.

По предварительной информации, Беннет будет занимать пост премьер-министра в течение первых двух лет правительства, а Лапид сменит его на следующие два года.

Нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится у власти с 2009 года.

Напомним, что этой весной партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выиграла выборы в парламент.

Выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года. Партия "Ликуд" Нетаньяху и оппозиционная "Кахоль-Лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов. Этот Кнессет был распущен 30 мая 2019 года, поскольку Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию.

Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года. "Кахоль-Лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" - 31. Однако поскольку ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать коалицию, его тоже пришлось распустить в ночь на 12 декабря.

В начале мая Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство до дедлайна - полуночи 5 мая. Из-за этого его партия "Ликуд" впервые за много лет может оказаться в оппозиции.

После этого президент дал возможность сформировать альтернативное коалиционное правительство оппозиционным силам.

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