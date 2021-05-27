США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко

Посольство США в Украине сообщило о возможности сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами относительно поставок и собственного производства вакцин.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что сегодня он провел встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Куинн, директором Всемирного подразделения по ВИЧ/СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом, Беном Зиннером и Паолой Павленко.

Во время встречи стороны обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения.

"Посольство Соединенных Штатов Америки сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин", - сообщил Ляшко.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во втором квартале этого года Украина ожидает поставку еще 500 000 доз вакцины Pfizer. В августе ожидается поставка 4 млн доз препарата Novavax. После этого его будут завозить ежемесячно по 2 млн. Также государство должно получить более 10 млн доз AstraZeneca. В целом Украина законтрактовала 34 млн доз различных производителей, еще 8 млн государство получит в рамках инициативы COVAX.