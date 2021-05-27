Экономический эффект от рынка земли до конца года будет минимальным, - Лещенко

До конца года будет так называемый подготовительный период.

Экономический эффект от введения рынка земли с 1 июля до конца года будет минимальным.

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко в интервью LB.ua.

"Да, с точки зрения экономики эффект будет минимальный", - сказал он.

Министр отметил, что до конца года будет так называемый подготовительный период.

"Институциональная подготовка, правоприменительная практика, нотариусы, реестры. То есть процесс будет идти очень плавно. Для начала мы должны легализовать землю с точки зрения права собственности", - отметил он.

Напомним, что в марте 2020 года Верховная Рада ночью отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021 года. Закон предусматривал, что покупать сельхозземлю смогут только украинцы или украинские компании. Однако уже весной этого года парламент принял поправки в Земельный кодекс, которые, в частности, позволяют торговать землей и на электронных аукционах.