Главной инвестняней стал нардеп Арахамия

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения «Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest». Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в фейсбуке.

Главной инвестняней стал нардеп Арахамия
Фото: ua-rating.com

В состав совета также вошли: заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, министр Кабинета министров Олег Немчинов, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, исполнительный директор «Украинского дома в Давосе» Александра Чопивски и народный депутат Галина Янченко («Слуга народа»).

Напомним

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский в Давосе представил программу для инвесторов, которая включает «налоговые каникулы» для них и персональных помощников от государства — investment nanny.

В июле прошлого года Офис президента представил законопроект об инвестиционных нянях. В декабре его приняла Верховная Рада, а в феврале 2021 года подписал президент Зеленский.

Контекст

UkraineInvest — правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине.

UkraineInvest — постоянно действующий совещательный орган при Кабинете Министров.

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