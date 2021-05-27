В Киеве поймали на взятке руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

?В Киеве поймали на взятке руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"
Фото: gp.gov.ua

Столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленстрой" и Национального природного парка "Голосеевский".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель КП "Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа»" требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую «услугу» он оценил в 4 тыс. долларов США.

Чиновник НПП "Голосеевский", в свою очередь, требовал и получил от этого же предпринимателя 54 тыс. гривен за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности. Руководителем этого парка является Андрей Хрутьба, назначенный на эту должность меньше месяца назад. Экоактивисты анонсировали митинг в его поддержку, поскольку считают, что он может быть непричастным к инкриминируемому ему преступлению.

Фото: gp.gov.ua

Сейчас оба чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины; руководитель КП "Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа»" - во время получения второй части взятки в сумме 3 тыс. долларов, а и.о. директора НПП "Голосеевский" - во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве собрался протест из-за избиения парня полициейВ Киеве собрался протест из-за избиения парня полицией
ВАКС оправдал экс-нардепа Левуса в деле о компенсации от государства за жилье в КиевеВАКС оправдал экс-нардепа Левуса в деле о компенсации от государства за жилье в Киеве
В Киеве открыли памятник австрийскому эрцгерцогу Василию ВышиваномуВ Киеве открыли памятник австрийскому эрцгерцогу Василию Вышиваному
Инспекцию по надзору за работой полицейских в Киеве возглавила капитан Ольга ЮськевичИнспекцию по надзору за работой полицейских в Киеве возглавила капитан Ольга Юськевич
Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значенияГостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения
Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"
Прокуратура рассказала детали масштабных обысков в КиевеПрокуратура рассказала детали масштабных обысков в Киеве
В Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общинВ Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общин
Украина заявила протест в связи с приездом руководителей "Единой РоSSии" в ДонецкУкраина заявила протест в связи с приездом руководителей "Единой РоSSии" в Донецк
В Киеве прошли торжества по случаю 101-й годовщины освобождения города от большевиковВ Киеве прошли торжества по случаю 101-й годовщины освобождения города от большевиков
Последние новости
Подгружаем последние новости