?В Киеве поймали на взятке руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленстрой" и Национального природного парка "Голосеевский".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель КП "Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа»" требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую «услугу» он оценил в 4 тыс. долларов США .

Чиновник НПП "Голосеевский", в свою очередь, требовал и получил от этого же предпринимателя 54 тыс. гривен за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности. Руководителем этого парка является Андрей Хрутьба, назначенный на эту должность меньше месяца назад. Экоактивисты анонсировали митинг в его поддержку, поскольку считают, что он может быть непричастным к инкриминируемому ему преступлению.

Фото: gp.gov.ua

Сейчас оба чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины; руководитель КП "Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа»" - во время получения второй части взятки в сумме 3 тыс. долларов, а и.о. директора НПП "Голосеевский" - во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua