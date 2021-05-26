В Германии не исключили причастность РоSSии к принудительной посадке Ryanair в Минске

Лукашенко вряд ли решился бы на авантюру без одобрения Кремля.

Глава комитета иностранных дел Бундестага Норберт Рьоттген заявил о возможной причастности РоSSии к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.

Об этом он сказал в интервью немецким изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger, которое вышло 26 мая, пишет "Немецкая волна".

"Нужно минимум исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны РоSSии", - заявил политик. По мнению Рьоттгена, без масштабной поддержки президента РФ Владимира Путина Александр Лукашенко уже давно потерял бы власть в Беларуси.

Политик также сказал, что является сторонником усиления давления на режим Лукашенко.

"Пришло время ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, которые экономически обеспечивают существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров", - сказал Рьоттген. В частности, он предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный немецким государственным банком KfW.

Напомним, что 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич был задержан. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.