?Беларусь высылает из страны почти все латвийское посольство, Латвия ответила симметрично

В понедельник посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД Беларуси в связи с "оскорблением белорусского государственного флага".

Министерство иностранных дел Беларуси решило выслать из страны посла Латвии и сотрудников посольства после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который во время массовых протестов используют противники режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического работника по уходу за домом", - заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

В понедельник посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД Беларуси в связи с "оскорблением белорусского государственного флага".

"Очень жаль, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Рига министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов. Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией", - заявил Макей.

Ранее в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установили флаги стран-участниц турнира. В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг.

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В ответ на такой шаг Беларуси МИД Латвии объявило о высылке белорусских дипломатов "до нормализации отношений", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Латвии.

"В ответ на действия Беларуси министерство иностранных дел Латвии вызвало временного уполномоченного представителя Беларуси, чтобы сообщить об идентичных действия и высылке белорусских дипломатов в нормализации отношений", - говорится в заявлении.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска посадили самолет Афины-Вильнюс якобы из-за сообщения о бомбе на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29. Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку.

Сегодня, 24 мая, Евросоюз вызвал посла Беларуси для объяснений. Великобритания обязала свои авиакомпании облетать Беларусь и аннулировала разрешение на полеты над территорией страны авиакомпании "Белавиа". Ранее латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air и нидерландская KLM сообщили, что отказываются от полетов через белорусское воздушное пространство. А власти Литвы запретили аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.