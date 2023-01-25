В Іспанії затримали чоловіка, який міг надіслати вибухівку в посольство України

Такого ж листа він надіслав і прем’єру Іспанії.

В Іспанії затримали чоловіка, який міг надіслати вибухівку в посольство України
© elespanol.com

В Іспанії поліція затримала 74-річного чоловіка, якого підозрюють у надсиланні шести листів із піротехнічним матеріалом, зокрема посольству України та прем’єр-міністру Педро Санчесу, повідомляє видання El Pais із посиланням на джерела.

Згідно з даними видання, чоловіка затримали 24 січня у провінції Бургос. Він є громадянином Іспанії і до виходу на пенсію працював державним службовцем у міській раді Віторії.

Слідчі поки кажуть, що він нібито діяв сам і не був пов'язаний з будь-якою групою, однак поліція ще не опрацювала результати обшуку у нього вдома.

Очікується, що затриманого у п'ятницю передадуть у розпорядження судді Національного суду Хосе Луїса Калами, який відкрив розслідування за ймовірний злочин тероризму. НА разі з ним проводять слідчі дії співробітники Нацполіції.


Ірина Знась, ZN.ua





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