Посольство Індії закликало своїх громадян негайно виїхати з України

Посольство Індії в Україні закликало своїх громадян негайно виїхати з України. Відповідний документ посольство опублікувало в Twitter .

"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій у всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну. Громадянам Індії, зокрема студентам, які наразі момент перебувають в Україні, радять виїхати з України якнайшвидше доступними способами", - йдеться в документі.