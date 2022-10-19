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2022-10-19
Посольство Індії закликало своїх громадян негайно виїхати з України
Раніше таку пораду своїм громадянам дали посольства кількох інших країн, інформує
Посольство Індії в Україні закликало своїх громадян негайно виїхати з України. Відповідний документ посольство опублікувало в
"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій у всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну. Громадянам Індії, зокрема студентам, які наразі момент перебувають в Україні, радять виїхати з України якнайшвидше доступними способами", - йдеться в документі.
Анастасія Дейна, ZN.ua