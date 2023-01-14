В Україні з’явиться посольство Албанії

Міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка повідомила у своєму Twitter , що її країна вперше відкриє повноцінне посольство в Україні. До цього обов'язки посольства Албанії в Україні виконувало посольство Албанії в Польщі. А також у вересні 2020 року Україна відкрила посольство в Албанії.

"І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн - у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці дипломатичних відносин рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні", – зазначила очільниця албанського МЗС.

Джачка нагадала, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократії та наголосила на героїчній боротьбі українців за збереження свободи.

"За нинішніх обставин ми раді підтримувати Україну як справжні друзі на правильній стороні історії", – додала вона.