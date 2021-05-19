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2021-05-19
Зеленский уволил посла Украины в Турции.
Андрей Сибига занимал должность посла Украины в Турции с августа 2016 года.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига
Фото: turkey.mfa.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Турции Андрея Сибигу.
Об этом говорится в указе президента №200/2021.
"Освободить Сибигу Андрея Ивановича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в документе.
Андрей Сибига начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше. Послом Украины в Турции назначен 23 августа 2016.
Напомним, в конце апреля Зеленский назначил послов Украины в Ирландии, Монако и Сенегале и уволил посла в Австрии.