Зеленский уволил посла Украины в Турции.

Андрей Сибига занимал должность посла Украины в Турции с августа 2016 года.

Зеленский уволил посла Украины в Турции.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига
Фото: turkey.mfa.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Турции Андрея Сибигу.

Об этом говорится в указе президента №200/2021.

"Освободить Сибигу Андрея Ивановича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в документе.

Андрей Сибига начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше. Послом Украины в Турции назначен 23 августа 2016.

Напомним, в конце апреля Зеленский назначил послов Украины в Ирландии, Монако и Сенегале и уволил посла в Австрии.

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