Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

За проголосовали 13 членов комитета, один депутат воздержался.

"Поддержать представление премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовать ВРУ назначить Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины", - подытожил глава комитета Михаил Радуцкий.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Главу Минздрава Максима Степанова в отставку отправили вчера. О том, как и почему это произошло, читайте в репортаже LB.ua "Трое на выход. Как парламент увольнял министров".