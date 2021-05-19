Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения

За проголосовали 13 членов комитета, один депутат воздержался.

Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на пост министра здравоохранения
Фото: Макс Требухов

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

За проголосовали 13 членов комитета, один депутат воздержался.

"Поддержать представление премьер-министра Дениса Шмыгаля и рекомендовать ВРУ назначить Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины", - подытожил глава комитета Михаил Радуцкий.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Главу Минздрава Максима Степанова в отставку отправили вчера. О том, как и почему это произошло, читайте в репортаже LB.ua "Трое на выход. Как парламент увольнял министров".

Источники LB.ua 14 мая сообщили, что Ляшко является наиболее вероятным кандидатом на замену Степанова. Голосование за его назначение, а также новых министров инфраструктуры и экономразвития, предстоит 20 мая. Сам Ляшко отказывался комментировать информацию о возможности своего назначения.

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