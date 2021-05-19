Из сектора Газа обстреляли юг и центр Израиля

Террористы из сектора Газа обстреляли ракетами центральные и южные районы Израиля, при этом в ХАМАС заявили, что целились в базы израильских Воздушных сил. Сирены тревоги сработали в приграничных с Газа населенных пунктах, южных городах Ашдод и Ашкелон и центральных городах Реховофа и Пальмаха, а также на ряде авиабаз между ними, пишет Time of Israel.

"Базы, которые были целью, - это Хатзор, Хацерим, Неватим, Тель Ноф, Пальмаха и Рамон", - заявили в ХАМАС.

Спикер Сил обороны Израиля заявил, что военные не располагают данными о том, что вражеские ракеты поразили какую-то из авиабаз. Одна ракета упала в поле возле базы Тель Ноф. Отмечается, что выпущенные ХАМАС ракеты поразили гражданские районы.

Информации о пострадавших от обстрела с 8 вечера до 2 утра нет, большинство ракет перехватила система "Железный купол". По официальным данным, с ночи вторника и до утра среды по Израилю из Газа было выпущено около 50 ракет, 10 из них упали у границы внутри анклава Палестины.

С другой стороны границы с сектором Газа израильские самолеты наносили авиаудары, заявили в палестинском медиацентре, связанном с ХАМАС. Сообщается, что в ходе ночных атак были убиты 10 членов ХАМАС и палестинского Исламского джихада. Более 50 реактивных самолетов Израиля с помощью бомб поразили подземную сеть тоннелей в секторе Газа и уничтожили около 12 ее километров. Эти туннели ХАМАС использует для укрытия от обстрелов.

Напомним, что противостояние между Израилем и ХАМАС снова началось на прошлой неделе. В Израиль уже перестали летать самолеты всех авиалиний, а Украина готовит эвакуацию своих граждан из сектора Газа.

В секторе Газа погибли 217 человек, в том числе более 60 детей. В Израиле погибли 12 человек, включая пятилетнего мальчика и 16-летнюю девушку.