В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу

В Киевском следственном изоляторе открыт обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Приведение в соответствие с международными стандартами коммунально-бытовых и санитарно-гигиенических условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года. Сегодня мы сделали первый важный шаг к ее реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было обновлено 18 камер: 14 двухместных и 4 одноместных. Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой, телевизором, стационарным телефоном, Wi-Fi, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.

"Обустройство таких новеньких камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе. К тому же, эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривень дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений", - говорится в сообщении.

Кроме обновленного корпуса СИЗО , была также открыта музейная экспозиция, посвященная периоду функционирования государственного учреждения "Киевский следственный изолятор".

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что платные камеры в украинских следственных изоляторах по состоянию на конец марта принесли государственному бюджету уже 3 млн гривень.