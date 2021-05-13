Министр иностранных дел Венгрии пообещал приехать на Донбасс

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто принял приглашение посетить Донбасс.

Об этом сообщил в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с Сиярто, которая состоялась в Братиславе в четверг, 13 мая.

"На встрече в Братиславе мы с Петером Сийярто договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства. Мы также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно. Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", - написал Кулеба.

Встреча министров состоялась в рамках заседания глав дипломатий Центральноевропейской пятерки (Central 5, С5), которая состоит из Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. Этот формат был создан в 2020 году по инициативе главы австрийского внешнеполитического ведомства. В рамках этого формата пять стран Центральной Европы обсуждают актуальные вопросы европейской и региональной политики.

Напомним, что глава МИД Венгрии в последний раз был в Украине 27 января.

Отношения между Украиной и Венгрией с 2017 года являются сложными из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, которая разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.