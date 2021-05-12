Депутата Гончаренко обокрали в поезде

Депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" обокрали в поезде, стащив 20 тысяч гривен наличными и банковские карты.

Об этом случае он рассказал в своем телеграм-канале.

"В понедельник, 10 мая, я ехал поездом Одесса-Ковель в Ровенскую область... В то время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки", - написал он.

Воров, вышедших на станции в Жмеринке, удалось быстро вычислить.

"Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке. Хочу поблагодарить работников жмеринской полиции, которые очень оперативно и профессионально сработали в этой ситуации. Уже в течение дня работникам полиции удалось обнаружить злоумышленников, выйти на их след и вернуть мои карты", - рассказал депутат.