Депутата Гончаренко обокрали в поезде

Забрали 20 тысяч гривен и банковские карточки.

Депутата Гончаренко обокрали в поезде
Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" обокрали в поезде, стащив 20 тысяч гривен наличными и банковские карты.

Об этом случае он рассказал в своем телеграм-канале.

"В понедельник, 10 мая, я ехал поездом Одесса-Ковель в Ровенскую область... В то время, когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 тысяч гривен и банковские карточки", - написал он.

Воров, вышедших на станции в Жмеринке, удалось быстро вычислить.

"Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем к вокзалу АТБ в Жмеринке. Хочу поблагодарить работников жмеринской полиции, которые очень оперативно и профессионально сработали в этой ситуации. Уже в течение дня работникам полиции удалось обнаружить злоумышленников, выйти на их след и вернуть мои карты", - рассказал депутат.

Напомним, что несколько дней назад в Киеве задержали полицейского, которого его подозревают в краже сумки с 240 тыс. гривен у пострадавшего.

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