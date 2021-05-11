США изучают возможности усиления сотрудничества по безопасности с Украиной, - Квин

Временный поверенный в делах США добавила, что угроза Украине является не только внешней.

Соединенные Штаты видят возможность для роста партнерства с Украиной по обороне и безопасности и изучают возможности усиления сотрудничества.

Об этом Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве .

"Посредством помощи и сотрудничества США по безопасности мы ясно дали понять, что мы привержены тому, чтобы помочь Украине защитить себя, и мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ключевыми партнерами в том, чтобы достичь этой общей цели. Мы также видим возможность для продолжающегося роста в нашем с Украиной партнерстве по обороне и безопасности, и мы изучаем возможности для того, чтобы в дальнейшем усилить сотрудничество по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной", - цитирует Квин "Интерфакс-Украина".

Временный поверенный в делах США добавила, что угроза Украине является не только внешней.

"Украина также сталкивается с агрессией внутри, в форме коррупции. Корыстные интересы и коррумпированные лица, которые ставят свои узкие интересы над интересами украинского народа, ослабляют Украинское государство и увеличивают его уязвимость", - отметила Квин.