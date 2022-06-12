В ВТО выражают солидарность с Украиной

Более 50 членов Всемирной торговой организации выразили солидарность с Украиной и пообещали помощь и поддержку, в частности, в выращивании и экспорте сельскохозяйственных продуктов, а также в восстановлении страны после войны.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на XII министерской конференции ВТО , которая проходит в Женеве.

"Мы, министры торговли/главы делегаций членов ВТО, встретились сегодня в Женеве по случаю 12-й конференции министров ВТО, чтобы подтвердить нашу полную поддержку и солидарность с народом Украины. Выражаем глубокую печаль в связи с огромными человеческими потерями и глубокими страданиями, Делая это, мы подтверждаем нашу поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года (A/RES/ES-11/1) и 24 марта 2022 года (A/RES/ES-11/2)", - сказано в заявлении.

Отмечается, что война также оказывает разрушительное влияние, в том числе на украинскую экономику и торговлю. Уничтожение значительной части транспортной инфраструктуры Украины, включая дороги, мосты, порты и железные дороги существенно препятствует способности Украины производить, экспортировать и импортировать.

“Мы серьезно обеспокоены последствиями этих разрушения для Украины и мировой торговли, в частности по поставкам на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важные минералы. Мы также глубоко обеспокоены многочисленными сообщениями о хищении зерна Украины. Эти действия противоречат принципам и ценностям ВТО", - говорится в заявлении.

Подписанты заявления отметили необходимость обеспечения того, чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не были перекрыты.