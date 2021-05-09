Обратиться за "карантинными" 8 тысячами гривень можно до 19 мая, - Шмыгаль

Предприниматели, бизнес которых пострадал в результате введения карантина, могут обратиться для начисления 8 тысяч гривень "карантинной" помощи от государства до 19 мая.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в целом на выплаты средств наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена в "красных" зонах, государство направило уже 600 млн грн.

"Прием заявок продолжается. Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения «красной» зоны в регионе. Если область была отнесена к «красной» зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение "Дия" до 19 мая", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, с субботы, 8 мая, все области Украины вышли из “красной” карантинной зоны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине существенно улучшилась.

В то же время он призвал украинцев не терять бдительность, ведь вирус никуда не исчез.