Створення конкурентоспроможної військової промисловості далекі від російських реалій – ISW

Російський президент готується до довготривалої війни та намагається в "ручному режимі" розв'язувати проблеми з якими стикається армія РФ в Україні. У спробах компенсувати дефіцит снарядів та ракет, РФ закупила системи озброєння в Ірані та Північній Кореї. Та згідно з останніми заявами Владіміра Путіна про необхідність створення конкурентоспроможної військової промисловості, наразі робляться спроби реанімувати російський ВПК. Експерти Інституту дослідження війни ( ISW ) вважають, що ці заходи не вирішать глибинних проблем країни-агресора.

На засіданні Координаційної ради Збройних сил РФ очільник Кремля заявив, що уряд має забезпечити активну конкуренцію між виробниками військового озброєння.

"Заклики президента Росії Володимира Путіна до створення конкурентоспроможної російської військової промисловості далекі від реальних проблем російського ланцюжка постачання та військово-промислової бази" - йдеться у звіті ISW.