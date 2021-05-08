Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен

Партия призвала его уйти в отставку.

Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция и СБУ задержали главу Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Подкурганного по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокуратуры, Подкурганный вместе с депутатом райсовета и посредником требовали деньги за выделение земельного участка с целевым назначением "ведение личного крестьянского хозяйства" и перевод ее в землю под промышленность для ведения бизнеса.

Получить деньги они хотели частями - 280 тыс. гривен, 800 тыс. гривен и 1,6 млн гривен. Во время получения второй части средств в размере 800 тыс. гривен были задержаны.

Поскольку задержанные, по мнению следствия, не собирались менять целевое назначение земли, им инкриминировали не взяточничество, а мошенничество по ч. 2 ст. 15, ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины.

Подкурганный баллотировался от "Слуги народа", но членом партии не был.

Руководитель киевской облорганизации "Слуги народа" Андрей Мотовиловець заявил, что на время Подкурганный должен уйти в отставку. "Если вины нет, после расследования он снова может идти на выборы и получить должность, если люди ему будут доверять",- заявил он.

Мотовиловець сказал также, что за подбор кандидатов от "Слуги народа" в Киевской области на местных выборах 2020 года отвечал опальный нардеп Александр Дубинский.

Дымерская ОТГ состоит из 34 населенных пунктов к северу от Киева.

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