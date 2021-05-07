В Вашингтоне предлагают запретить танцы на свадьбах из-за карантина

Мэр объявила, что в городе снова можно играть свадьбы, но с ограниченным количеством гостей и без танцев.

В Вашингтоне предлагают запретить танцы на свадьбах из-за карантина

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер высказалась в защиту своего решения запретить танцы на свадьбах, подчеркнув успехи, которых городу удалось достичь в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Баузер объявила, что в Вашингтоне вновь можно справлять свадьбы, но с ограниченным количеством гостей и без танцев, поскольку это занятие связано с большим риском заражения.

"Я думаю, что у свадеб много хорошего - люди начинают свою совместную жизнь и делают это безопасным способом, не подвергая опасности себя или своих гостей", - ответила она.

"Можно было бы представить эту новость по-другому: теперь в Вашингтоне можно проводить свадьбы", - добавила Баузер.

Напомним, в конце апреля в Америке смягчили требования относительно ношения масок в общественных местах. Обновить правила решили из-за увеличения числа американцев, которые получили вакцину от COVID-19.

США поставили задачу вакцинировать против ковида 70% взрослого населения до 4 июля.

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