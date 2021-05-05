Двум роSSийским наемникам объявлено о подозрении в истязании украинских военных

На данный момент установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой "тюрьме ДНР".

Двум роSSийским наемникам объявлено о подозрении в истязании украинских военных
Фото: 5.ua

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщили двум гражданам Украины о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. С целью деморализации украинских воинов он регулярно истязал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.

По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014-го по февраль 2016 года, будучи охранником в той же "тюрьме", унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

"Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским Конвенциям", - отмечают в ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление СБУ.

Установлено более 250 случаев истязаний военнослужащих и гражданских в этой "тюрьме ДНР". Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах несвободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участниками незаконных вооруженных формирований РФ содержалось более 3500 человек.

Напомним, в конце марта сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция".

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