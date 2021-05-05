Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь около Красногоровки из минометов 120-го калибра и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки роSSийские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а около поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденне, Железное, Крымское, Торецкое, Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 5 мая зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск - около населенного пункта Майорск стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, во вторник, 4 мая, во зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано три порушення режиму припинення вогню російськими окупантами.

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