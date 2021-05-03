Независимые члены Наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о конфликте интересов и нарушении закона

Соответствующее письмо они направили премьер-министру.

Независимые члены Наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о конфликте интересов и нарушении закона
Фото: UA Energy

Независимые член Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" ответили на предложение Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава и заявили о конфликте интересов.

Об этом свидетельствует письмо независимых членов Наблюдательного совета НАК премьер- министру Дениса Шмыгалю, которое есть в распоряжении LB.ua.

В документе отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с новым председателем правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было осуществлено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".

"В конце концов этому Наблюдательному совету будет трудно работать с Юрием Витренко в должности председателя правления. На должности первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, он предлагал КМУ оценить нашу работу и работу правления неудовлетворительной. Его назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов. Как мы понимаем, Закон Украины "о предотвращении коррупции" прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения полномочия. Такие важные вопросы не прошли бы мимо надлежащей системы корпоративного управления еще до назначения кандидата", - говорится в письме.

По поводу "неудач" в работе компании в 2020 году отмечается, что нормализованная прибыль за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и компенсации за выполнение специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа, составляет 3,2 млрд грн, а это выше, чем в предыдущем году - 2,6 млрд грн, несмотря на низкие цены на энергоресурсы и падение спроса. Возникновение финансового ущерба 2020 года является результатом применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое обосновывает начисление резервов сомнительных долгов.

По итогам 2020 года "Нафтогаз" заплатил в государственный бюджет 141,0 млрд грн в форме налогов и дивидендов правительства

"Мы не сомневаемся относительно полномочий акционера прекратить наши полномочия, даже досрочно. Это исключительная компетенция КМУ как нашего акционера. Однако смена главы правления, что, очевидно, относится к компетенции Наблюдательного совета, является нарушением стандартов корпоративного управления, особенно учитывая, что по согласованию с КМУ и Президентом срок полномочий председателя правления было недавно продлен на четыре года ... Если правительство имело определенные существенные предостережения относительно работы предыдущего председателя правления, это также было бы необходимо обсудить с Наблюдательным советом", - говорится в письме.

Кроме этого, в документе говорится о том, что, рассматривая вопрос продления полномочий Андрея Коболева, Наблюдательный совет ни разу не считал Юрия Витренко возможным кандидатом на эту должность. В письме также отмечается сомнительная репутация Роберта Бенша в мировой энергетической отрасли, которого Кабмин назначил в Наблюдательный совет как представителя государства.

Также члены совета не исключают возможность освобождения правления НАК.

"Многие из членов нынешнего состава правления и высшего руководящего звена работали с Юрием Витренко, когда он был работником Нафтогаза, и следует ожидать, что многие из них решат прекратить работу в "Нафтогазе" под его руководством, в частности вследствие такого непрозрачного и сомнительного процесса назначения", - говорится в документе.

Напомним, накануне Правительство призвало Наблюдательный совет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членов.

30 апреля Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" объявил о своей отставке в полном составе. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года. Такое решение было принято после того, как Кабинет министров уволил на два дня Наблюдательный совет, чтобы назначить Витренко вместо Коболева.

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