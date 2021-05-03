От осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военный

Это уже 82-й летальный случай в ВСУ, вызванный ковидом.

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 82-й летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на лечении в городской инфекционной больнице города Одессы. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в украинской армии зарегистрировано 7 новых случаев ковида, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 2 человека.

По состоянию на 3 мая в армии ковидом болеет 1 345 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 245 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели 23 337 человек. С начала вакцинальной кампании 47 095 украинских военных получили первую дозу вакцины.

Напомним, в воскресенье, 2 мая, в Украине зафиксировано 2 758 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Летальных случаев - 154.