От осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военный

Это уже 82-й летальный случай в ВСУ, вызванный ковидом.

От осложнений из-за ковида в Одессе умер украинский военный
Фото: slovoidilo.ua

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 82-й летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на лечении в городской инфекционной больнице города Одессы. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в украинской армии зарегистрировано 7 новых случаев ковида, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 2 человека.

По состоянию на 3 мая в армии ковидом болеет 1 345 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 245 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели 23 337 человек. С начала вакцинальной кампании 47 095 украинских военных получили первую дозу вакцины.

Напомним, в воскресенье, 2 мая, в Украине зафиксировано 2 758 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Летальных случаев - 154.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг СШАПервого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Рудик призвала нардепов поддержать антикризисный проект постановления "Голоса"Рудик призвала нардепов поддержать антикризисный проект постановления "Голоса"
Блок рекламы


Похожие новости
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
В Одессе прошел Марш защитников городаВ Одессе прошел Марш защитников города
ЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковидаЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковида
В украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковидаВ украинской армии зафиксировали 56 новых случаев ковида
2 мая за порядком во время массовых акций в Одессе будут следить 2,6 тысячи правоохранителей2 мая за порядком во время массовых акций в Одессе будут следить 2,6 тысячи правоохранителей
Украинский военный получил ранение у ВодяногоУкраинский военный получил ранение у Водяного
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Гладковский намерен обратиться в ЕСПЧ из-за "политического преследования"Гладковский намерен обратиться в ЕСПЧ из-за "политического преследования"
Делегация Украины в ПАСЕ приняла заявление из-за лишения Гончаренко права голосаДелегация Украины в ПАСЕ приняла заявление из-за лишения Гончаренко права голоса
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Последние новости
Подгружаем последние новости