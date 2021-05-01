В Украине изменился порядок переназначения субсидий

С 1 мая в Украине изменяется порядок переназначения субсидий.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2021 года № 420, которое вступило в действие с 1 мая.

Документ предусматривает, что в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых: заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

"Жилищная субсидия лицам, обратившимся за ее назначением в мае - сентябре 2021 года, назначается, начиная с мая 2021 года", - говорится в документе.

Напомним, постановление предлагает при назначении жилищных субсидий пересмотреть подходы к имущественному состоянию, в частности, учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и тому подобное.

А также - отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается, и ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы.

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.