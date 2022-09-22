Члени Ради безпеки мають протистояти Путіну, який загрожує зруйнувати існуючий світовий порядок – Блінкен

Необхідно "направити ясний сигнал" Москві про неприпустимість подальших ядерних загроз через російське військове вторгнення до сусідньої країни.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо України, повідомляє “Радіо Свобода” .

У роботі сесії Радбезу у четвер поряд із Блінкеном та іншими західними дипломатами бере участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Сергій Лавров, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН , назвав безкарністю події, що відбуваються в Україні. "Як я розумію, сьогоднішнє засідання було мотивовано прагненням деяких делегацій обговорити тему безкарності в Україні. Я вважаю, це дуже і дуже своєчасно, тому що саме цей термін - безкарність - відображає те, що відбувається в цій країні з 2014 року", - сказав російський міністр.

Президент США Джо Байден днем раніше, виступаючи на Генасамблеї ООН , також говорив про відкриті ядерні загрози, з якими виступив російський президент Володимир Путін.

Байден зазначив, що у світі йде жорстока та безглузда війна, яку розпочала одна людина.