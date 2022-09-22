Члени Ради безпеки мають протистояти Путіну, який загрожує зруйнувати існуючий світовий порядок – Блінкен
Засідання Ради безпеки ООН триває через день після того, як Путін наказав мобілізувати сотні тисяч росіян для участі у розв'язаній проти України війні та погрожував застосувати ядерну зброю, інформує
Необхідно "направити ясний сигнал" Москві про неприпустимість подальших ядерних загроз через російське військове вторгнення до сусідньої країни.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо України,
У роботі сесії Радбезу у четвер поряд із Блінкеном та іншими західними дипломатами бере участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також голова МЗС Росії Сергій Лавров.
Сергій Лавров, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, назвав безкарністю події, що відбуваються в Україні. "Як я розумію, сьогоднішнє засідання було мотивовано прагненням деяких делегацій обговорити тему безкарності в Україні. Я вважаю, це дуже і дуже своєчасно, тому що саме цей термін - безкарність - відображає те, що відбувається в цій країні з 2014 року", - сказав російський міністр.
Президент США Джо Байден днем раніше, виступаючи на Генасамблеї ООН, також говорив про відкриті ядерні загрози, з якими виступив російський президент Володимир Путін.
Байден зазначив, що у світі йде жорстока та безглузда війна, яку розпочала одна людина.
"Постійний член Ради Безпеки ООН вторгся на територію свого сусіда, спробував стерти суверенну державу з карти світу. Росія безсоромно порушила основи статуту ООН", - зазначив президент США.