Війна Росії проти України виявила розкол між Заходом і «рештою» світу, який вплине на світовий порядок - дослідження
Автори дослідження вважають, що, повернення до старої ліберальної системи вже не буде, а Заходу доведеться змиритися, що він тепер лише один полюс в багатополярному світі, інформує
Російське вторгнення в Україну виявило гострий географічний розкол в глобальних підходах до війни, концепцій демократії і структури майбутнього міжнародного порядку.
Про це свідчить
Дані дослідження ECFR свідчать, що думка на Заході про Росію стала більш жорсткою. Велика кількість європейців (в середньому 55% опитаних в дев’яти країнах ЄС) підтримують збереження санкцій проти Москви, навіть ціною економічного болю вдома. Лише 24% віддали б перевагу безперебійному постачанню енергоносіїв з Росії.