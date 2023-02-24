Війна Росії проти України виявила розкол між Заходом і «рештою» світу, який вплине на світовий порядок - дослідження

Автори дослідження вважають, що, повернення до старої ліберальної системи вже не буде, а Заходу доведеться змиритися, що він тепер лише один полюс в багатополярному світі, інформує ZN.ua.

Війна Росії проти України виявила розкол між Заходом і «рештою» світу, який вплине на світовий порядок - дослідження
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Російське вторгнення в Україну виявило гострий географічний розкол в глобальних підходах до війни, концепцій демократії і структури майбутнього міжнародного порядку.

Про це свідчить нове дослідження Європейської ради міжнародних відносин (ECFR), засноване на опитуваннях, які провели Datapraxis, YouGov і Gallup International Association в дев’ятьох країнах ЄС, а також Великій Британії, Китаї, Індії, Туреччині, Росії і США. Через рік після початку російського вторгнення в Україну США і їхні європейські союзники повернули собі відчуття мети на глобальній арені. Однак, прірва між їхньою точкою зору і «решти» світу стала більшою.

Дані дослідження ECFR свідчать, що думка на Заході про Росію стала більш жорсткою. Велика кількість європейців (в середньому 55% опитаних в дев’яти країнах ЄС) підтримують збереження санкцій проти Москви, навіть ціною економічного болю вдома. Лише 24% віддали б перевагу безперебійному постачанню енергоносіїв з Росії.


Лесь Димань, ZN.ua





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