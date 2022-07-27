WSJ: Путін руйнує комфортний для Росії світовий порядок

Москва переоцінила своє значення для глобальної економіки, а розв’язана нею війна проти України не робить світ більш сприятливим для російських амбіцій, інформує ZN.ua.

WSJ: Путін руйнує комфортний для Росії світовий порядок
© Офіційний сайт Кремля

Владімір Путін кидає виклик світовому порядку, і, схоже, він пишається цим. Але Росія точно не єдина країна, невдоволена цим світовим порядком. Наприклад, США вважають глобальним гегемоном. Вже більш ніж 60 років Вашингтону доводиться мати справу з ідеологічним ворогом, який живе просто під боком на Кубі.

США не можуть змусити власні ж компанії повернутися додому з країн, що розвиваються. А тепер вони щодня страждають від приниження. Американці кожного дня прокидаються з новинами про російські удари по Україні, яку вони і їхні союзники підтримують. ЛІдери США на власному досвіді знають, що грубе вторгнення може ще більше погіршити і без того нелегке становище, - пише в статті для Wall Street Journal старший науковий співробітник центру Carnegie Endowment for International Peace Алєксандр Баунов.

У битві за новий світовий порядок Путін не боїться знищити той, який вже існує. Росія зробила велику ставку на власні розміри і силу, розраховуючи, що будь-які спроби виключити її зі міжнародної системи призведе до її краху. Або що економічна ціна буде настільки великою, що Заходу доведеться якось миритися з російськими потребами.

«Всі вони приповзуть назад», - кажуть росіяни у відповідь на санкції і втечу західних компаній, таких як Coca-Cola і Boeing. Не зрозуміло, на чому заснована така самовпевненість. Успіх жодної з цих компаній, так само як західної економіки загалом, не залежить від російського ринку. Росія не зіграла жодної ролі у повоєнних економічних дивах Японії, Іспанії, Південної Кореї чи Західної Німеччини. Азійські тигри стали тими, ким вони є, без присутності на російському ринку. Навіть Китай досяг економічного підйому не тому, що постачав в Росію куртки у 1990-х. Є надія, що російський замінник McDonald’s зможе відтворити знайомі смаки американської мережі. Але у нього немає жодного шансу стати глобальною компанією.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Блок рекламы


Похожие новости
Ядерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експертЯдерні погрози Росії спрацювали, і Китай це помітив - експерт
Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ на тлі загрози РосіїНімеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ на тлі загрози Росії
Путін хоче співпрацювати з виробником “Байрактарів”Путін хоче співпрацювати з виробником “Байрактарів”
"Давай працювати разом": путін хоче отримати безпілотники Bayraktar у Ердогана"Давай працювати разом": путін хоче отримати безпілотники Bayraktar у Ердогана
ООН підіграла росії, назвавши депортованих українців біженцями: "Легітимізація дій"ООН підіграла росії, назвавши депортованих українців біженцями: "Легітимізація дій"
У Ердогана анонсували нову зустріч із ПутінимУ Ердогана анонсували нову зустріч із Путіним
Понад 100 сімей зажадали у путіна знайти синів і чоловіків: "Допомоги від командирів військових частин немає"Понад 100 сімей зажадали у путіна знайти синів і чоловіків: "Допомоги від командирів військових частин немає"
У Росії заговорили про визнання України "терористичною державою"У Росії заговорили про визнання України "терористичною державою"
NYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причинуNYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причину
У Конгресі США звернулися до Путіна, попередивши про майбутнє РосіїУ Конгресі США звернулися до Путіна, попередивши про майбутнє Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости