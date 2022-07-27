WSJ: Путін руйнує комфортний для Росії світовий порядок
Москва переоцінила своє значення для глобальної економіки, а розв’язана нею війна проти України не робить світ більш сприятливим для російських амбіцій, інформує
Владімір Путін кидає виклик світовому порядку, і, схоже, він пишається цим. Але Росія точно не єдина країна, невдоволена цим світовим порядком. Наприклад, США вважають глобальним гегемоном. Вже більш ніж 60 років Вашингтону доводиться мати справу з ідеологічним ворогом, який живе просто під боком на Кубі.
США не можуть змусити власні ж компанії повернутися додому з країн, що розвиваються. А тепер вони щодня страждають від приниження. Американці кожного дня прокидаються з новинами про російські удари по Україні, яку вони і їхні союзники підтримують. ЛІдери США на власному досвіді знають, що грубе вторгнення може ще більше погіршити і без того нелегке становище, - пише в статті для
У битві за новий світовий порядок Путін не боїться знищити той, який вже існує. Росія зробила велику ставку на власні розміри і силу, розраховуючи, що будь-які спроби виключити її зі міжнародної системи призведе до її краху. Або що економічна ціна буде настільки великою, що Заходу доведеться якось миритися з російськими потребами.
«Всі вони приповзуть назад», - кажуть росіяни у відповідь на санкції і втечу західних компаній, таких як Coca-Cola і Boeing. Не зрозуміло, на чому заснована така самовпевненість. Успіх жодної з цих компаній, так само як західної економіки загалом, не залежить від російського ринку. Росія не зіграла жодної ролі у повоєнних економічних дивах Японії, Іспанії, Південної Кореї чи Західної Німеччини. Азійські тигри стали тими, ким вони є, без присутності на російському ринку. Навіть Китай досяг економічного підйому не тому, що постачав в Росію куртки у 1990-х. Є надія, що російський замінник McDonald’s зможе відтворити знайомі смаки американської мережі. Але у нього немає жодного шансу стати глобальною компанією.