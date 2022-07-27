WSJ: Путін руйнує комфортний для Росії світовий порядок

Владімір Путін кидає виклик світовому порядку, і, схоже, він пишається цим. Але Росія точно не єдина країна, невдоволена цим світовим порядком. Наприклад, США вважають глобальним гегемоном. Вже більш ніж 60 років Вашингтону доводиться мати справу з ідеологічним ворогом, який живе просто під боком на Кубі.

США не можуть змусити власні ж компанії повернутися додому з країн, що розвиваються. А тепер вони щодня страждають від приниження. Американці кожного дня прокидаються з новинами про російські удари по Україні, яку вони і їхні союзники підтримують. ЛІдери США на власному досвіді знають, що грубе вторгнення може ще більше погіршити і без того нелегке становище, - пише в статті для Wall Street Journal старший науковий співробітник центру Carnegie Endowment for International Peace Алєксандр Баунов.

У битві за новий світовий порядок Путін не боїться знищити той, який вже існує. Росія зробила велику ставку на власні розміри і силу, розраховуючи, що будь-які спроби виключити її зі міжнародної системи призведе до її краху. Або що економічна ціна буде настільки великою, що Заходу доведеться якось миритися з російськими потребами.