Глава Житомирской облорганизации ОПЗЖ извинился за билборд депутата с эсэсовцами

5 мая состоятся заседания фракции, где будет дана надлежащая оценка действиям депутата.

Глава Житомирской облорганизации ОПЗЖ извинился за билборд депутата с эсэсовцами
Фото: zt.20minut.ua

Депутат Житомирского облсовета от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константин Черпицкий повесил в городе приветственные бигборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними - надпись "Спасибо за победу".

После того, как это разошлось в СМИ и соцсетях, в адрес редакции издания "20 хвилин. Житомир", которое написало об инциденте, поступило письмо за подписью председателя житомирской облорганизации ОПЗЖ Юрия Павленко.

От имени партии он попросил прощения у горожан и осудил ситуацию. Павленко объяснил, что содержание изображения не было предварительно согласовано с руководством партии, а билборды - "недостойная самодеятельная инициатива самого Черпицкого".

"5 мая состоятся заседания Совета Житомирской региональной организации ОПЗЖ и заседание фракции в Житомирском областном совете, где будет дана надлежащая оценка действиям депутата облсовета К. Черпицкого", - пообещал Павленко.

Напомним, подобные курьезы и ошибки случаются каждый год, но в основном в РоSSии, где до сих пор царит культ Дня победы. В прошлом году, например, в Республике Коми местные власти вывесила плакат с солдатом, который оказался финном, а в 2012 году в Орле появился баннер с надписью "Победа деда - моя победа", который был проиллюстрирован солдатами вермахта.

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