РоSSийские оккупанты вновь обстреляли населенные пункты около линии разграничения

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах вооруженными формированиями РоSSийской Федерации населенных пунктов вблизи линии разграничения.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, вечером 28 апреля с района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Екатериновка оккупанты выпустили 6 мин из миномета калибра 120 мм. Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия.

"К счастью, мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям. Украинская сторона СЦКК осуществила верификацию мест обстрела, по результатам которой подтверждено применение противником запрещенного вооружения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона СЦКК констатирует, что количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации резко выросло по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы.

"Целью действий наемников является давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений. Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках трехсторонней контактной группы", - отмечают украинские военные.

Напомним, ранее роSSийские оккупанты четыре раза обстреляли населенные пункты с 22 апреля.